Lies of P is sinds gisteren beschikbaar voor de PlayStation, Xbox en pc, maar de eerste samenwerking van het spel met Wo Long: Fallen Dynasty werd enkele maanden geleden al aangekondigd. Koei Tecmo heeft nu bekendgemaakt wanneer we de cross-over content mogen verwachten.

Op 27 september worden twee nieuwe wapens toegevoegd aan Wo Long: Fallen Dynasty: Puppet’s Saber en Etiquette. Het eerstgenoemde wapen is perfect voor razendsnelle aanvallen en wordt met elke succesvolle deflectie sterker. Etiquette is een paraplu die, naast het vermorzelen van vijanden, gebruikt kan worden om aanvallen te blokkeren.

Wo Long: Fallen Dynasty is nu beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 en pc.