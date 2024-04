Voor de release van EA Sports WRC werd al bekend dat de game ondersteuning zou krijgen voor virtual reality, maar tot op heden is die optie in geen velden of wegen te bekennen. Het heeft even mogen duren, maar we hebben nu duidelijkheid.

Via persbericht laat de uitgever weten dat de VR-update voor EA Sports WRC op 30 april zal verschijnen. Het betreft hier een gratis update voor de spelers van de game op pc. Het is via dat platform mogelijk om in virtual reality te racen met de Meta Quest 2, 3 en Pro, alsook de Valve Index, Oculus Rift S, CV1 en HTC Vive.

“VR in EA SPORTS WRC is binnenkort een feit en we kunnen niet wachten”, vertelt creative director Matthew Battison. “Dankzij virtual reality zijn onze spelers in staat in de huid te kruipen van een rallycoureur en volledig op te gaan in de uitdagingen die WRC te bieden heeft. De adrenaline is nu nog sterker voelbaar als zij aan de haal gaan met hoge snelheden en sprongen op asfalt, gravel en in de sneeuw. Bovendien komen de rijke details in de 18 verschillende gamelocaties in virtual reality op een volledig nieuwe manier tot leven.”

Voor meer technische informatie met betrekking tot hardware-ondersteuning, settings, enzovoort, kan je bij deze blogpost terecht.