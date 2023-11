Review | EA Sports WRC –Electronic Arts heeft met het inlijven van Codemasters een specialist op het gebied van racegames binnen gehaald. Een ontwikkelaar die reeds zijn sporen heeft verdiend met de DiRT-games, Formule 1 titels, GRID franchise en meer. Als we het over rally hebben, hebben ze zich vooral bezig gehouden met de DiRT titels als een soort spirituele opvolger van de Colin McRae-games, maar dan zonder officiële licentie. Sinds dit jaar heeft EA Sports die licentie in handen en de bedoeling is om met meerdere officiële rallygames te komen. De eerste titel is inmiddels verkrijgbaar en heet simpelweg EA Sports WRC. Of die game de moeite waard is, gaan we je nu vertellen.

Alles erop en eraan

EA Sports benadert deze eerste rallygame onder de WRC vlag als een mooie instaptitel. De game moet zowel hardcore fans van de sport bekoren, alsook nieuwkomers in de sport verwelkomen. Allereerst doet EA dat met een schappelijke prijs, want op console en pc kost de game slechts € 49,99. Dit betekent niet dat je een uitgeklede titel krijgt, integendeel. Het betreft hier een volwaardige racegame die je in alle standaard content voorziet. Dit in de zin van wat je tegenwoordig van een dergelijke game mag verwachten.

Zo kun je aan de slag in een carrière modus, maar ook kun je losse kampioenschappen opzetten, losse races rijden, online aan de slag en klassieke momenten van weleer ervaren. Als we het over de additionele modi hebben, dan spreekt de game min of meer voor zich. Het is wat je tegenwoordig als standaard mag zien in een racegame en hetzelfde geldt voor de online opties. Wat dat betreft is de game zelfs erg goed vergelijkbaar met de WRC-games van Nacon. Overigens heb je in aanvulling hierop nog een rally school, die dient als middel om je wegwijs in de sport te maken.

Het volgen van de lessen is voor spelers van eerdere DiRT- of rallygames niet per se nodig, want het is een spelende manier van je alles in de gameplay uitleggen. Mocht je nieuw zijn, dan kan het best nuttig zijn om deze lessen even te volgen, waarbij je de fijne kneepjes van het vak leert. Daarbij heb je in het menu de mogelijkheid om de nodige zaken in te stellen. Denk hierbij aan de moeilijkheidsgraad, of je hardcore schade aan wilt hebben staan en meer. Hierdoor kun je de game precies zo moeilijk maken als je zelf wilt en hoe lastiger het is, des te meer het bij die echte rally ervaring komt.

De weg naar de top

Wat het bovenstaande allemaal betreft, het zal voor spelers van eerdere WRC-games en zelfs de Formule 1-games gesneden koek zijn. Het komt allemaal met elkaar overeen en hoewel het natuurlijk een soort must is, is het niet echt iets waar de game in uitblinkt. Het is prima, en daar is ook gelijk alles mee gezegd. Interessanter is wat dat betreft de carrière modus, waar je met een eigen gemaakte coureur in kan duiken met als doel om de top van de sport te bereiken. Je kunt hierbij kiezen of je in de WRC-klasse instapt of op een lager niveau begint. Vervolgens legt de game je stap voor stap uit met welke zaken je te maken krijgt.

De carrière modus is ook meer dan alleen racen, want je krijgt te maken met een stukje management. Zo zul je personeel moeten aannemen die je op verschillende vlakken nodig hebt. Ook zul je een contract met een sponsor moeten afsluiten en tussen de races door het één en ander aan zaken regelen die je team ten goede komen. Hierbij heb je via de kalender weer een aantal keuze mogelijkheden, waarbij je zelf enigszins je route naar de top uitstippelt. Zo kun je bijvoorbeeld je garage verder uitbouwen, maar dit kost dan wel een week tijd en die tijd kan je dan niet gebruiken om naar nieuw personeel te zoeken of deel te nemen aan een specifieke race.

Besluit je een extra race te gaan rijden, dan kan je de uitbreiding in je team weer niet realiseren. En zo zijn er per week als het ware verschillende activiteiten waar je aan deel kunt nemen en je moet altijd een optie kiezen. Het is een soort management light, want het is niet dermate uitgebreid dat je tot in detail je hele team aan het tweaken bent. Desalniettemin vormt het samen een degelijk geheel waar je je uren mee kunt vermaken. Een seizoen doorlopen zal namelijk rustig 10 uur duren en nadien kun je natuurlijk door. Wat dat betreft zit de carrière modus prima in elkaar, maar verwacht hier geen bijzonderheden al is de uitzondering wel de optie om een auto te maken.

Creëer jouw unieke vierwieler

Uniek voor EA Sports WRC is dat je de vrijheid krijgt om met verschillende onderdelen jouw eigen auto in elkaar te zetten. De Car Builder is een vrij uitgebreide tool, waarmee je binnen de kaders van de rally regelgeving een auto op kunt bouwen. Op die manier kun je echt uniek voor de dag komen, want als je een eigen team opzet en een auto maakt, dan voelt dat meer eigen. Het is immers net wat leuker dan gewoon een auto uitkiezen uit een showroom, al is dat ook gewoon een optie. Het bouwen van je auto gaat vrij eenvoudig en heb je met een kwartier geregeld.

De game heeft het niet per se nodig om je speelplezier te brengen, dus zie het vooral als een geinige extra en daar is niks mis mee. Maar dan komt het uiteindelijk natuurlijk op het racen zelf aan en dat is waar de game echt in uitblinkt. Als speler van de vele WRC-games van Nacon – die zeker niet onaardig waren – is het een verademing dat Codemasters deze games nu maakt. De handling, de snelheid, de variatie in tracks, het is allemaal net dat stukje beter. Als je de DiRT-games gespeeld hebt, dan pak je dit zo op en rijd je zo weg. Het valt het beste te omschrijven als een stukje verfijning, want het voelt allemaal net wat beter aan.

Het rijden is overigens niet gemakkelijk, want de vele verschillende banen komen met genoeg uitdaging. Zo zijn ze smal, langs kliffen, lang, heb je te maken met verschillende weersomstandigheden en er zijn genoeg obstakels die je kunnen belemmeren. Let daarom buitengewoon goed op je co-coureur, die je de instructies geeft en dan moet het wel goed komen. Wat opvalt is dat de physics erg natuurgetrouw aanvoelen, waardoor de kans op rare fratsen nagenoeg nihil is. De enige uitzondering is dat als je over de kop slaat de game soms de neiging heeft om je á la Neymar nog een keer of zes extra door te laten rollen, terwijl dat een beetje onrealistisch is.

Dat gezegd hebbende is de feeling die je met de auto hebt ontzettend fijn dankzij de responsiviteit. Daarbij speelt ook de feedback een rol en opvallend is hoe goed de haptische feedback is geïmplementeerd. Zo hadden we op een gegeven moment te maken met een lekke linker voorband, waarbij het rubber als het ware als een flap om de velg sloeg, waarbij het ritme van tikken op hogere snelheid steeds meer toenam en ook op de juiste plek in de controller te voelen was. Nu wordt haptische feedback vaker in racegames gebruikt, maar meestal is het verwaarloosbaar, in deze titel voegt het echt wat toe. Idem dito voor de adaptieve triggers, die op basis van optrekken, omstandigheden en g-krachten bepaalde druk uitoefenen. Heel tof en een verrijking voor de ervaring.

Maar ook als je met een stuurwiel speelt is het een fijne ervaring, al moeten we zeggen dat het best lastig kan zijn als je gewend bent aan de controller besturing. Eenmaal de feeling te pakken, dan zul je in die set-up een schitterende ervaring beleven, die je eens te meer een heuse rally coureur doet voelen. Zo speelden wij de game in de Playseat Challenge X samen met de Logitech PRO Racing Wheel, wat voor een uitstekende speelervaring heeft gezorgd. Dit is te danken aan de medewerking van onder andere coureur Jon Armstrong, die heeft bijgedragen aan het zo natuurgetrouw mogelijk overzetten van de echte ervaring naar de gameplay.

Herbeleef klassieke momenten

Mocht je de carrière modus even beu zijn, dan is het leuk om in de Moments modus te duiken. Deze schotelt je allerlei momenten uit de geschiedenis voor, aangevuld met fictieve scenario’s. Aan jou de taak om onder bepaalde voorwaarden een race uit te rijden of aan andere specifieke doelstellingen te voldoen. Het is een leuke verzameling van uitdagingen die doorgaans lastiger zijn dan de gewone ritten in de carrière modus. Zeker de liefhebber van de sport die thuis is in de rijke geschiedenis zal zich hier goed mee kunnen vermaken, omdat het een mooie extra aanvulling op de rest van het pakket vormt. Daarbij mogen we op termijn ook nieuwe scenario’s verwachten, waardoor dit onderdeel stelselmatig nieuwe content te bieden heeft.

Grafisch is EA Sports WRC echter een wisselvallig product. De auto’s en de bijkomende schade zien er goed uit en ook de omgevingen zijn gevarieerd en detailvol genoeg. Tegelijkertijd zijn het publiek en de monteurs rondom je auto van een PlayStation 4 niveau en de animaties die erbij horen zijn absoluut minimaal, wat een beetje een raar contrast oplevert. Hoewel je in een 4K resolutie op 60fps speelt, valt op dat de game erg veel last van screen-tearing heeft, ook na verscheidene updates nog. Bij momenten heeft de game ook last van framedrops en hoewel dit vooral op specifieke plekken is, kan dat een beetje storend zijn. Het haalt een beetje de glans van een verder uitstekende racer af, die het op het gebied van geluid en voice-acting (co-coureur) dan weer helemaal prima voor elkaar heeft.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.