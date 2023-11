Het is nog even wachten tot 3 november voor de officiële release van EA Sports WRC, maar mensen die het spel hebben vooruitbesteld kunnen nu al aan de slag met de rally racer van EA Sports. Om dat te vieren heeft de uitgever samen met ontwikkelaar Codemasters een trailer uitgebracht.

Vorige maand hebben wij de kans gekregen om EA Sports WRC alvast te spelen en met de ontwikkelaars in gesprek te gaan, hierover lees je meer in onze EA Sports WRC preview. EA Sports WRC is vanaf 3 november beschikbaar voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Je kunt de lanceringstrailer hieronder bekijken.