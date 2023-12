EA Sports WRC lanceerde begin november en was toen al rijkelijk voorzien van allerlei locaties en tracks, maar dat is niet alles. De ontwikkelaar beloofde voor de release al dat er extra content naar de game zou komen en die is nu aangekondigd: De Central European Rally.

Het betreft hier een reeks van 12 stages, goed voor een totale afstand van 32 kilometer. Deze content is vanaf 14 december gratis voor alle spelers van de game beschikbaar en kan gevonden worden in alle grote modi van het spel, waaronder de carrière modus.

Op dezelfde datum gaat ook het tweede seizoen van start en dit betekent ook dat er nieuwe uitdagingen en nieuwe Rally Pass items naar de game komen. Hieronder een trailer van de nieuwe rally locatie.