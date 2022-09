Review | Logitech PRO Racing Wheel & PRO Racing Pedals – Logitech timmert al jaren aan de weg met accessoires specifiek voor gamers. Zo hebben ze ook stuurwielen beschikbaar, waarvan wij eerder de Logitech G923 hebben mogen beoordelen. Een prima instapmodel om op een leuke manier je racegames te ervaren. Het bedrijf wil echter een stap vooruit zetten en dat doen ze met de introductie van een volledig nieuw stuurwiel: de Logitech PRO Racing Wheel. Hiermee willen ze zich op een meer premium markt begeven. Wij kregen van Logitech de kans om dit stuurwiel uit te proberen.

De stap naar professioneel

De eerdere stuurwielen die Logitech heeft gemaakt zijn absoluut van goede kwaliteit, want dat is ook waar het bedrijf met z’n producten voor staat. Zoals al aangehaald was de Logitech G923 een prima instapmodel tegen een schappelijke prijs, maar van een echt premium model met dito kwaliteiten was geen sprake. Die stap wordt nu gezet met de PRO Racing Wheel en de PRO Racing Pedals, die in een hoger prijssegment zitten. Belangrijk om te weten is dat deze twee producten los verkrijgbaar zijn, dus het wordt niet als een complete set geleverd. De reden hierachter is vrij eenvoudig. Als je tevreden bent over de pedalen van de G920/G923, dan kan je die zonder problemen aan de PRO Racing Wheel koppelen en vice versa.

Logitech geeft je dus daarin de vrijheid en er is nog een andere reden: toegankelijkheid. Sommige gamers hebben niks aan pedalen en dan is het aanschaffen van het stuurwiel voldoende. Daarom is het stuur ook voorzien van dubbele flippers, waar gas geven en remmen op gemapped kan worden. De gamer is dus vrij om sets te combineren en los aan te schaffen, eventueel in etappes en dat is prettig. Het stuurwiel kost namelijk € 1099,- en de pedalenset € 389,-. Een forse totaalprijs, dus de vrijheid in aanschaf is daarom eens te meer erg gunstig. Hiervoor mag je natuurlijk het nodige terugverwachten en daar gaan we zo dieper op in, want we moeten eerst een leuk detail aanstippen. Het is namelijk mogelijk het stuurwiel los te halen van de stuurbasis, á la de Formule 1. Hoewel niet bevestigd, is het aannemelijk dat Logitech later met alternatieve sturen komt.

Direct drive is een must

Met de genoemde prijzen voor deze set mag je natuurlijk het beste van het beste verwachten. Een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van eerdere stuurwielen is dat we hier te maken hebben met een direct drive stuurwiel. Voor de leken: dit wil zeggen dat het stuurwiel direct op de motor zit zonder tussenkomst van een band of tandwiel. Dit heeft als resultaat dat het stuurwiel bij het geven van feedback aanzienlijk stiller is en belangrijker nog: er zit nagenoeg geen vertraging in. Hierdoor kan je nog meer accuraat op de feedback reageren, wat je een meer directe en realistische één op één stuurervaring geeft.

Deze techniek is wat de voorkeur geniet onder simracers, want de feedback voelt hierdoor het meest natuurgetrouw aan. Gezien je met je stuur direct op de motor zit, is het ook mogelijk een zeer krachtige feedback te geven die in dit geval tot maximaal 11 newton gaat. Dit kan in de maximale koppel zeer zwaar aanvoelen en dan realiseer je je dat stuurbekrachtiging eigenlijk best fijn is. Dit is natuurlijk per game in te stellen, waardoor je de feedback naar voorkeur kunt bepalen.

Logitech heeft zijn eigen zogeheten TRUEFORCE feedbacktechnologie ontwikkeld en dat staat eigenlijk voor het zo realistisch mogelijk overbrengen van elk gevoel op de baan. Het concept is bekend, maar in deze PRO Wheel komt dat met het direct drive systeem tot een absoluut feedback hoogtepunt. We hebben door de jaren heen verschillende stuurwielen geprobeerd, van gear drive tot een hybride, wat allemaal prima systemen zijn, maar de absolute nauwkeurigheid in input en uitwerking qua feedback is met dit systeem verfijnd. Het racen voelt namelijk extreem natuurlijk aan.

Het directe resultaat daarvan is dat je nog adequater kunt ingrijpen qua stuurwerk op het moment dat je over- of onderstuur hebt. We hebben gemerkt in vergelijking met de G923 en Thrustmaster T248, die andere gear systemen hanteren, dat het nog responsiever aanvoelt met de PRO Racing Wheel. Dit dankzij het TRUEFORCE systeem gecombineerd met de direct drive, waarbij de latency tot het absolute minimum is beperkt. Het is een verademing om te racen met nagenoeg 100% accuraat gevoel, omdat je nog meer secuur je auto kunt besturen. Ongeacht of je nu Gran Turismo 7 of F1 22 speelt, waarbij de gevoelswaarden qua feedback ook drastisch anders zijn vanwege de compleet andere opbouw van physics.

De details

Qua race ervaring zit het met de PRO Racing Wheel helemaal goed. Het stuurwiel biedt je een hoger niveau qua feeling en input, waar je ook voor betaalt. Logitech heeft echter ook over allerlei secundaire details nagedacht. Zo is het stuur rijkelijk voorzien van knoppen, die gematched zijn met de DualSense (of Xbox) controller. De belangrijkste knoppen, zoals de facebuttons vind je direct onder je duimen, wat het goed bereikbaar maakt. Andere knoppen, zoals L2, R2, de d-pad en meer, zijn lager op het stuur geplaatst omdat je die tijdens het racen veelal toch niet gebruikt. Dan wat betreft de genoemde dubbele flippers: de bovenste zijn magnetisch, die een hele fijne klik hebben en waarvan we de werking verder niet hoeven uit te leggen.

Daaronder vinden we nog twee gewone flippers, die te remappen zijn naar zoal de (hand)rem, gas, dubbele koppeling voor de start en meer. Doordat deze flippers geen klik hebben, kun je de input doseren wat bijvoorbeeld voor gas geven erg handig is, te vergelijken met R2. Op de motorbasis vind je nog een display en daarmee kun je verschillende zaken aanpassen, zoals de kracht van de feedback, het aantal graden waarop je het stuur kan draaien, enzovoort. Als je dat op een snellere manier wilt doen, kun je het stuur ook aan een pc hangen en de instellingen toepassen via de G Hub software, die het stuurwiel direct herkent. Je krijgt in totaal 5 (hernoembare) profielen, waardoor je op een gemakkelijke manier je ideale instellingen per game kunt opslaan. Tijdens het gebruik kun je vervolgens weer op een eenvoudige wijze tussen deze profielen switchen. Kortom, het zit allemaal erg goed in elkaar.

Stiknaden kunnen wat gaan irriteren

Qua comfort is het stuurwiel op zichzelf relatief licht (tegen een zware motor van 10+ kilo), maar daar merk je niks van als je het geïnstalleerd hebt. Wel een klein puntje van kritiek is dat de stiknaden van het leer om het stuurwiel precies sluiten waar je jouw duimen omheen vouwt. Gezien de feedback fors kan zijn – tenzij zeer licht ingesteld – kan het bij langdurig gebruik wat aan je interdigitalis tussen je duim en wijsvinger gaan irriteren. Het moet natuurlijk ergens vastgemaakt worden, maar qua plek is het niet optimaal. Buiten dat is het comfort meer dan in orde en voelt het professionele racestuur robuust aan, dat overduidelijk tegen behoorlijk wat stootjes kan.

Stap vooruit met de pedalen

Het stuurwiel levert een zeer natuurgetrouwe ervaring en je hebt ook gelezen dat deze van de nodige toegankelijkheidsfeatures is voorzien. Dit trekt Logitech door naar de pedalen, die modulair zijn opgebouwd: de pedalen bestaan uit losse modules. Elke speler heeft zijn eigen ideale set-up, waardoor het belangrijk is om aanpassingen te kunnen verrichten. Vanzelfsprekend zijn de schroefpunten voor de wielbasis en de pedalenbasis universeel, waardoor ze op de meest gangbare rigs gemonteerd kunnen worden. Dat is dan stap één, maar dan komt de juiste afstelling en die is voor elke speler anders. Daarin zijn de PRO Racing Pedals een geschenk, je krijgt namelijk alle vrijheid om het naar eigen wens op te zetten.

De basis bestaat vanzelfsprekend uit drie pedalen, die qua druk anders aanvoelen. Zo is het gaspedaal vrij soepel, de rem erg stug en de koppeling zit er tussenin. Dankzij een super efficiënt systeem kun je de drukstang uit de basis halen zonder dat je het hele systeem uit elkaar hoeft te schroeven. Je trekt als het ware het pedaal aan de onderkant los, zodat je de veer in een paar tellen kunt vervangen. Ook kun je zo met het bijgeleverde vet het rempedaal smeren. Minstens zo belangrijk is dat je elk pedaal kan verplaatsen. Als je een rig hebt met middenin een stang, kan het wat onhandig zijn als daar precies achter de rem zit. Wat je dan krijgt is dat je je voet in een onnatuurlijke houding moet bewegen en dat kan oncomfortabel aanvoelen.

Binnen de vakken op het gehele paneel kun je door twee inbusjes aan de onderkant los te draaien het pedaal naar links of rechts schuiven. Speel je met automatisch schakelen? Dan kan je de koppeling er zelfs helemaal tussenuit halen en de rem naar die plek verplaatsen. Hierdoor krijg je zeer veel vrijheid in hoe je de pedalen op de basis inricht. Erg handig allemaal, maar daar stopt het zeker niet qua features. Het rempedaal is namelijk voorzien van drukdetectie. De rem registreert hoeveel kracht je uitoefent en geeft op basis daarvan precies de juiste weerstand, wat je als speler moet helpen in muscle memory. In eerste instantie is dat een kwestie van aanvoelen, omdat je de ene keer harder moet remmen dan de andere keer en dat voor dezelfde afstand, maar op een gegeven moment balanceert dat zich uit met jouw drukkracht. Dit zorgt dan voor een meer consistent en natuurgetrouw remgevoel.