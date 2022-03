Review | Thrustmaster T248 Steering Wheel – Thrustmaster is als merk onder andere gespecialiseerd in het maken van stuurwielen voor consoles en pc. Zo nu en dan brengen ze een nieuw model uit en de meest recente is de Thrustmaster T248. Dit stuurwiel hebben we al even in huis, maar met de release van Gran Turismo 7 is het relevanter dan ooit. Wij bouwden onze raceseat op, monteerde het stuurwiel en de bijbehorende pedalen op het frame en stapten virtueel in de cockpit van onze racemonsters. Een ervaring die elkaar naadloos aanvulde, zo is Gran Turimo 7 een uitstekende racer en de Thrustmaster T248 verrijkt die ervaring op een manier waardoor je je een heuse coureur waant.

Geschikt voor…

De Thrustmaster T248 is te gebruiken op de PlayStation 4, PlayStation 5 én pc. Hierdoor haal je een stuurwiel in huis dat je op meerdere platformen kan gebruiken en dat is natuurlijk prettig. Dit betekent op de PlayStation 5 ook dat het stuurwiel automatisch werkt met titels die je via de backwards compatibility feature op de console speelt. Daarbij is het ook een eenvoudig plug en play systeem, want het enige wat je nodig hebt is voeding en natuurlijk een USB-kabel om het stuur aan je console te verbinden. De console herkent vervolgens automatisch het stuurwiel en het is dan gelijk racen, mits de game het stuur ondersteunt uiteraard.

Maar we lopen op de zaken vooruit, want wat vinden we zoal in de doos? Dat begint met het stuur, dat als één geheel met de montagebasis geleverd wordt. Opvallend is dat deze basis relatief compact te noemen valt, waardoor het niet zo overdreven oogt als je het op je set monteert. Daarbij vind je een fors voetpaneel in de doos, waarop je de drie standaard pedalen kunt vinden. De kabels (zowel voeding als USB zijn pakweg 2 meter) worden er, afgezien van het voetpaneel los bijgeleverd, maar in elk geval heb je het met nog geen paar minuten aan elkaar geknoopt en dan ben je in feite klaar om te gaan.

Fijn is dat Thrustmaster het systeem zo ontworpen heeft, dat het op verschillende raceseats gemonteerd kan worden. De pedalen zijn voorzien van schroefgaten aan de onderkant, waarmee je dit op een gemakkelijke manier op je raceseat kunt vastzetten. Hetzelfde geldt ook voor de stuurbasis, die je op twee manieren kunt vastzetten. In ons geval waren twee inbusschroeven genoeg om het op de GTG Racing Chair vast te zetten, waarna het stuur ook echt goed vastzat. Een andere optie is om er een extra beugel op te monteren aan de onderkant, waarmee je het als het ware vastklemt. Dit is vooral interessant voor als je bijvoorbeeld een bureau gebruikt om het stuur op te plaatsen.

Je hebt de vrije keuze in hoe je het stuur vastmaakt gezien het op meerdere manieren te bevestigen is. Het voetpaneel is daarbij voorzien van rubberen strips aan de onderkant en hoewel je deze in een bureau of tafelopzet niet zo gemakkelijk vast kan zetten, bieden de strips redelijk wat weerstand. Weet echter wel dat het soms een beetje kan gaan schuiven. Daarom is het beste om bijvoorbeeld een achterwand te hebben, zodat het paneel niet wegschuift. Speciaal voor deze opzet zit er ook een extra – wat stuggere – veer bij het pakket inbegrepen, die achter het rempedaal gemonteerd kan worden. Deze is niet nodig in een raceseat set-up, zo biedt het rempedaal genoeg weerstand in de standaard opzet en als je een soepelere rem wilt, dan kan je in de standaard set-up ook nog een blokje tussen de veer uithalen, waardoor er minder spanning op staat. Dit geldt tevens voor de stuggere variant.

Stijlvol uiterlijk

Waar het voetpaneel ietwat grof oogt, mede door het gripprofiel voor je hielen, is het stuurwiel zelf stijlvol vormgegeven. Het is van hard en dus stevig plastic en hoewel we in eerste instantie de vrees hadden op een glad stuur, omdat deze niet bekleed is met leer of leder, blijkt dat in de praktijk erg mee te vallen. Tijdens de vele uren racen in Gran Turismo 7 met dit stuurwiel, alsook in GRID Legends, bleef de grip behouden en van zweethanden was zo goed als geen sprake. Een prettige constatering, zeker gezien onze aanvankelijke vrees en daarmee komen we bij een ander punt van dit stuurwiel. Door het gebruikte plastic oogt het in eerste instantie misschien niet direct premium, maar als je wat beter kijkt zie je dat Thrustmaster veel aandacht aan de details heeft gegeven.

De Thrustmaster T248 is relatief eenvoudig qua ontwerp en die minimalistische en ‘to-the-point’ opzet qua ontwerp kunnen we erg waarderen, alsook de details op het stuur dat een soort geschaafd plastic profiel heeft om een houten dashboard te imiteren. Gezien de adviesprijs van € 349,99 had het misschien een net iets meer premium uitstraling mogen hebben, maar dat is natuurlijk smaakgebonden. Gelukkig zit dat premium hem niet voornamelijk in het uiterlijk, maar meer in het innerlijk waarover zo meer. Het stuur bestaat vanzelfsprekend uit een reeks van knoppen en eerlijk is eerlijk, de verdeling daarvan is uitstekend. Alle knoppen minus de analoge sticks zijn aanwezig en daarbij zitten er wat additionele functies op het stuur. Denk aan een omhoog en omlaag klikknop bij de linker- en rechterduim, waarmee je in games bijvoorbeeld bepaalde afstellingen tijdens het racen kunt aanpassen. Denk aan meer rembalans voor of meer vleugel achter, om maar wat te noemen.

Maar ook is er een ‘Display’-knop en die slaat natuurlijk op het kleine displaytje dat te zien is op de afbeeldingen. Dit scherm dient afhankelijk van de ondersteuning per titel om informatie direct te tonen, denk dan aan snelheid, baanpositie, toerental, rondetijd en meer. Een leuke gimmick om het stuur meer tot leven te laten komen. Maar er is nog een tweede functie mee gemoeid. Het stuurwiel is namelijk van drie force feedback niveaus voorzien en je kunt dat tijdens het spelen middels de Display knop op een eenvoudige manier aanpassen. Dit zijn vaste presets die je kiest, waaronder een 1 op 1 overname van de gameinstellingen, alsook een verbeterde variant die je meer laat voelen en een gulden middenweg. Daarnaast gebruik je het scherm om het aantal graden van het stuurwiel te bepalen, om de motortemperatuur van je auto weer te geven, de pedalen set-up om te wisselen, enzovoort. Oftewel, je hebt alles direct binnen handbereik en dat is buitengewoon prettig.

Stil stuurwiel, maar…

Afhankelijk van het type stuurwiel en de prijs die er tegenover staat krijg je een force feedback systeem dat in de kast direct achter het stuur ingebouwd zit. De meeste stuurwielen in deze prijscategorie gebruiken een gear drive systeem en dat kan best wat herrie opleveren. Thrustmaster heeft echter een middenweg gevonden met hun zogenoemde ‘hybrid drive’. Dit wil zeggen dat ze een oplossing hebben gevonden om gear- en belt-drive feedback te combineren. Deze systemen zijn de goedkopere varianten van direct drive, waarover we binnenkort in een special meer zullen uitweiden en in de praktijk betekent dit simpelweg minder directe feedback ten opzichte van het genoemde direct drive. Het resultaat in de praktijk, is dat de beste features van beide systemen gecombineerd zijn tot een ultieme oplossing en dat komt met direct een groot voordeel.

Het nadeel van gear drive is dat het vaak best een herrie kan maken bij heftige feedback. Dit is bij de Thrustmaster T248 aanzienlijk subtieler dan soortgelijke stuurwielen. Met ander woorden, het stuurwiel is beduidend stiller bij forse feedback en dat is prettig. Dit is ook een intern systeem, dus het vraagt niet om specifieke softwarematige ondersteuning van games op zichzelf, wat dus gelijk een pre is. De feedback is trouwens echt uitstekend te noemen. Het kan soms hevig aanvoelen, maar wat dit stuur ons bood tegenover andere stuurwielen is een buitengewoon goede gevoelservaring. Nu is dit ook deels van de game afhankelijk, maar dankzij de nauwkeurige feedback in bijvoorbeeld Gran Turismo 7 wisten we telkens precies de grens op te zoeken qua snelheden in bochten, omdat het stuurwiel erg secuur aangeeft hoeveel grip je hebt vooraleer je over- of onderstuur krijgt. En dat is bij races op het scherpst van de snede een welkome toevoeging aan de beleving.

Buiten dat voel je werkelijk elk hobbeltje, elke aanraking, andere oneffenheden op de weg en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Prettig is dat het ook nauwelijks herrie maakt. Zelfs bij een schokkerige situatie, is het geluid vrij minimaal. Toch is het niet zo geruisloos als je wenst. De twee schakelflippers aan de achterkant van het stuur zijn namelijk eveneens van hard plastic en hoewel ze hun werk doen, is het een behoorlijk harde plastic klik die je hoort. In-game is het super accuraat, maar het is qua geluid en gebruik simpelweg te lomp. Zeker als je subtiele meer muisklik-achtige kliks gewend bent. Een minpunt, want het steekt echt af tegen de subtiliteit van de rest van het stuurwiel.