Review | Gran Turismo 7 – De Gran Turismo franchise staat te boek als een van de paradepaardjes van Sony PlayStation. PlayStation staat immers synoniem aan Gran Turismo en andersom. Na een competitief gericht deel met Gran Turismo Sport zoekt Polyphony Digital nu weer meer de roots op met Gran Turismo 7 en de afgelopen dagen hebben we ontzettend veel tijd op het asfalt gespendeerd. Dit met erg veel plezier, want het is een racegame van jewelste waar de liefde voor auto’s haast letterlijk vanaf spat. Gran Turismo is terug en het is een genot om te ervaren. Dit maakt dat het een aanrader is voor elke liefhebber van auto’s en waarom dat zo is, dat vertellen we je met erg veel plezier.

Een ander menu in het GT Café

Gran Turismo 7 richt zich op twee aspecten: online racen en een singleplayer ervaring. Die singleplayer ervaring kent als basis het GT Café, wat een horeca establishment is dat je gelijk uitnodigt om er een kop koffie te drinken. De game presenteert je ook om de haverklap een nieuw menu, maar waar je normaliter in een café een hapje en een drankje neemt, zijn de menu’s in dit café wat anders. Elk menu schotelt je namelijk een opdracht voor en het is aan jou om die opdrachten te vervullen. Verwacht daar niet teveel van, want negen van de tien keer komt het neer op het verzamelen van een bepaalde reeks auto’s. Zo kun je bijvoorbeeld op pad gestuurd worden om drie Porsches te verzamelen, maar ook de wat goedkopere vierwielers passeren de revue. Het doel van dit alles: je kennis laten maken met de game én je garage uitbreiden.

Hoewel het merendeel van de menu’s gericht is op het verzamelen van auto’s, zul je op een gegeven moment ook andere aspecten voorbij zien komen. Denk aan het tunen van je auto, het cosmetisch aanpassen, deelnemen aan een kampioenschap en meer. En telkens als je een menu vol hebt, oftewel de opdrachten voltooid hebt, ga je terug om een meer specifieke toelichting te krijgen op het type auto. Gran Turismo is namelijk zoveel meer dan een racegame, het is een interactief museum dat tevens fungeert als encyclopedie. Tijdens je reis in de wereld van de game kom je steeds meer te weten over bepaalde merken, maar ook over het type auto’s qua aandrijving, de oorspronkelijke ontwerpers van iconische modellen, enzovoort.

Het is een game die je meer biedt dan alleen racen, omdat het je van alle extra details voorziet zodat je de achtergrond beter leert kennen. Feit is wel dat dit niet geheel nieuw is, gezien Polyphony Digital die presentatie als een soort encyclopedie eerder al heeft toegepast in de franchise. Dat neemt niet weg dat het hierdoor als een soort museum aanvoelt en de manier waarop het gepresenteerd wordt is erg tof. Dus terwijl je leert, race je in de meest uiteenlopende auto’s en ondertussen bouw jij je eigen verzameling uit. Dit wordt weer aangeduid aan de hand van een verzamelaarsniveau, want dat stijgt middels punten die je krijgt bij het bemachtigen van een nieuwe vierwieler.

Onderaan beginnen

Het mag geen verrassing zijn dat je ook in Gran Turismo 7 onderaan de ladder begint. Dus al vrij snel na de introductie krijg je via een van de menu’s in het GT Café de opdracht om een licentie te halen. Daarmee keert de traditionele rijschool van weleer terug, waarmee je verschillende simpele en iets lastigere rijproeven moet uitvoeren. Dit binnen de tijd en als je alles weet te voltooien, krijg je een rijbewijs uitgereikt die weer nodig is om deel te kunnen nemen aan races in het spel. Deze races zijn op locaties over de hele wereld, waarbij het veelal zaak is om eerste, tweede of derde te worden. Lukt dat, dan win je de auto die er als prijs tegenover staat en daarmee vul je het menu dat je als opdracht hebt meegekregen.

Op deze toegankelijke manier bezoek je circuits over de hele wereld en stap je geregeld in nieuwe auto’s. Hierbij zijn de races veelal een paar rondjes en als het niet helemaal lukt, dan kun je altijd even naar de garage om wat nieuwe banden of onderdelen op je auto te schroeven en de algemene performance te verbeteren. Dit geeft je dan in potentie meer kans, wat weinig nieuws onder de zon is gezien we dat van eerdere delen kennen. Opmerkelijk is echter wel dat je aan de eerste twee licenties genoeg hebt om alles te kunnen spelen en de World Tour te voltooien, aangezien er niet om de overige licenties gevraagd wordt. Dat voltooien is dus voor de basis ervaring optioneel, maar levert je wel centen op en sowieso een nieuwe auto als je alles brons hebt, en ook nog eens als je alles goud hebt.

Racen op z’n best

Naarmate je verder komt in de game en de losse menu’s afwerkt, zul je tussendoor af en toe aan een kampioenschap deel moeten nemen. Hierbij krijg je een reeks van races achter elkaar en de winnaar wordt bepaald aan de hand van punten die uitgereikt worden naargelang de finishpositie. Vanzelfsprekend kun je per circuit ook deelnemen aan een losse race, waarbij je de instellingen zelf bepaalt, tevens is er de optie tot een time trial en een driftproef. Buiten dit alles om is de game tevens voorzien van ‘Missies’, waarbij je verschillende opdrachten voor je kiezen krijgt. Zoals achteraan beginnen in een snelle auto en binnen een ronde iedereen inhalen, pylonen omver rijden, een dragrace en meer. Dit is allemaal secundair en geeft je de vrijheid om ook buiten competitief te racen een goede race ervaring te hebben en dat is precies waar Gran Turismo 7 in uitblinkt.

We hebben de game zowel met controller als met de Thrustmaster T248 gespeeld en in beide situaties heb je te maken met een zeer fijne ervaring. De DualSense controller is qua haptische feedback zo ingesteld, dat je links en rechts de trillingen in bepaalde gradaties voelt aan de hand van hoe je kerbstones neemt. Ook is elk hobbeltje te voelen, waarbij de feedback je ook een goede indicatie van over- en onderstuur geeft. De ervaring neemt echter toe als je met een stuurwiel speelt wat natuurlijk geen verrassing mag zijn. De game ondersteunt de meeste gangbare Thrustmaster modellen (alsook Logitech), waarbij het een aanrader is om de game in een playseat te spelen. Dit gecombineerd met een cockpit view en je hebt een weergaloze ervaring. Dit dankzij de extreme snelheden die bereikt worden – mits je de juiste auto’s hebt – het fantastische geluid en de vraag om een scherp reactievermogen.

We spelen veel racegames, maar Gran Turismo 7 weet het realisme uitstekend over te brengen in een playseat set-up. Dit is mede te danken aan het visuele aspect van de racer dat schitterend genoemd kan worden. De game draait in een haarscherpe 4K resolutie op een stabiele 60fps, waardoor alles op een natuurlijke wijze voorbij zoeft. Als je op hoge snelheid aan het racen bent, dan ziet het er haast levensecht uit en op de momenten dat je afremt en een kerbstone pakt, zie je de grassprietjes individueel omhoog steken. Andere details als marbles die steeds meer naast de ideale lijn komen te liggen in langere races, voegen wat toe aan de racebeleving, waarbij je je een heuse autocoureur waant.

Grafisch is het genieten en de details beperken zich niet tot de nabije omgeving, ook de auto’s zelf zien er fenomenaal uit. Het oog voor detail is ongekend en om nog wat dieper op de visuele aspecten in te gaan: als je in een zonnige omgeving rijdt in een cockpit view, dan zie je het dashboard weerspiegeld worden op de voorruit. Of wat te denken van racen met zonsopgang, waarbij het licht op een haast verblindende manier weerkaatst op de glanzende lak van de auto die voor je rijdt. Regen: er vormen zich plasjes op en naast de baan en je ziet de sporen van de warme banden. Het is ontzettend genieten, mede dankzij het dynamische weer dat plots de situatie kan veranderen. We hebben de game trouwens voornamelijk op performance gespeeld, waarbij een hoge framerate het uitgangspunt was. Een andere optie is ray tracing meer prominent aandacht geven, maar dat komt tijdens races vrij weinig voor en is vooral interessant voor de Scapes modus of replays. Qua textures en algehele beeldkwaliteit verandert er weinig in dat opzicht.

De schoonheid van de auto’s

Dat Gran Turismo 7 een visuele parel is dat mag wel blijken. De voornaamste aandacht is ook uitgegaan naar de auto’s en de directe omgeving naast de baan. Als we verder kijken, dan zien we dat de textures van achtergronden wat simplistisch zijn en dat kan op een Red Bull Ring een beetje tegen de rest afsteken. We hebben het dan wel over een helikopterview, waarin dat te zien is, want tijdens het racen is het allemaal op orde. Tevens zien sommige modellen van toeschouwers er wel erg beroerd uit, maar dat is een minimalistisch detail. Jammer is – en dat is bekend van de franchise – het gebrek aan een echt schademodel. Als je veelvuldig tegen anderen aanrijdt, dan zul je na afloop wat blikschade zien en wat weggevaagde lak, maar volledige onderdelen verliezen zit er niet in en dat is anno 2022 toch wel een puntje.

We begrijpen de absolute voorliefde voor auto’s en dat destructie daar minder belangrijk in is, maar als je pretendeert de ‘real driving simulator’ te zijn, dan horen dat soort zaken er ook bij. Ook heeft het geen invloed op het rijden zelf, dus dat is een gemis. In dat kader ook nog een kleine opmerking wat betreft de AI. Die is heel erg op elkaar afgestemd en dat levert vaak schitterende gevechten op de baan op. Zo is twee auto’s breed voor je neus door een krappe bocht op de Nordschleife zien gaan keer op keer een spektakel om te aanschouwen. Het gaat er zeer heftig aan toe op momenten, waarbij de computergestuurde auto’s hun best doen om plekjes te winnen. Wel viel op dat ze soms niet echt rekening met jou houden, want als er een gaatje is waar je induikt sturen ze met enige regelmaat pardoes op je in, wat normaliter een straf zou betekenen. Daar zit dus nog wat verbetering.

En als we toch wat kritische noten aan het kraken zijn, we missen de significante aanwezigheid van rally in het spel. Het is beschikbaar, maar voelt een beetje als voor spek en bonen aan. Er zijn drie banen en een handjevol races, maar het is compleet ondergeschikt aan het gewone racen op circuits. Nu is die verhouding altijd al een beetje zo geweest, maar gezien rally nu zo beperkt aanwezig is, vragen we ons af waarom het überhaupt in de game aanwezig is. Hoewel het absoluut naar meer smaakt, voegt het nu niet zoveel toe. Het voelt een beetje alsof het er met de haren bij is gesleept en dat is jammer, maar wie weet kan DLC daar verandering in brengen. Voor nu had het net zo goed weggelaten kunnen worden.

Online de strijd aangaan

Buiten het verzamelen van auto’s, deelnemen aan kampioenschappen en natuurlijk het rijden van losse races, is er ook een online multiplayer. Dit is opgedeeld in een gewone lobby en Sport. Sport is in deze gericht op de online kampioenschappen, waar we meermaals met plezier bij aanwezig zijn geweest. Hier zullen in de toekomst races beschikbaar gesteld worden voor de wereldwijde kampioenschappen en tours. Dat de Gran Turismo World Tour ook nu een belangrijke rol speelt blijkt wel uit het feit dat de deelnemers van die kampioenschappen ook in de game vertegenwoordigd zijn als gidsen bij races, licenties en meer. Dus de volgers van het kampioenschap zullen bekende gezichten in Gran Turismo 7 zien en dat is een toffe toevoeging als je het ons vraagt.

Enfin, de Sport modus bestaat uit vooraf bepaalde races waar je je voor in kunt schrijven. Om meer kans te maken kun je ook voordat het van start gaat oefenen en deelnemen aan een kwalificatie. Het is het ‘echte’ racen online, wat op termijn zeer belangrijk zal zijn voor de levensduur van het spel. Daarnaast kun je zelf lobby’s aanmaken en met vrienden gaan racen. Hier kun je alles instellen en als het ware een kampioenschap voor je vrienden opstellen. Alle gewenste parameters zijn aanwezig en het wijst zich allemaal voor zich. Minstens zo belangrijk is dat we op basis van de online sessies kunnen melden dat het qua racen uitermate soepel gaat. Het werkt allemaal als een zonnetje, ook als er meer dan tien deelnemers rondrijden. Met andere woorden: online is het allemaal dik in orde.

Gereviewed op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4.