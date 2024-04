Jaarlijks organiseert Blizzard Entertainment een eigen conventie onder de toepasselijke naam BlizzCon. De bedoeling was dat er dit jaar weer een nieuwe editie zou plaatsvinden, maar daaromtrent hebben we nu slecht nieuws. De Amerikaanse ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de editie van dit jaar is geannuleerd.

“After careful consideration over the last year, we at Blizzard have made the decision not to hold BlizzCon in 2024. This decision was not made lightly as BlizzCon remains a very special event for all of us, and we know many of you look forward to it. While we’re approaching this year differently and as we have explored different event formats in the past, rest assured that we are just as excited as ever to bring BlizzCon back in future years.”