Review | Playseat Challenge X – Racegames kun je tegenwoordig op verschillende manieren spelen. Gebruikelijk is met een controller op de bank voor je tv, maar steeds meer gamers stappen over naar een meer professionele set-up. Hier komt dan al gauw een stuurwiel aan te pas en natuurlijk een rig, waar je een cockpit mee nabootst. Stuurwielen behandelen we geregeld hier op PlaySense, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Minstens zo belangrijk is een goede stoel of rig, van waaruit je jouw racegames beleeft. Playseat is wat dat betreft een zeer bekende speler en zij hebben in samenwerking met Logitech de Challenge X ontwikkeld. Deze hebben we ontvangen om aan een uitvoerige test te onderwerpen.

Bouw je eigen cockpit

Mocht je beginnend simracer zijn of met een ietwat beperkt budget zitten, dan hoeft dat zeker geen impact op je totale speelbeleving te hebben. Dat bewijst de Challenge X (€ 299,-), die we de afgelopen weken hebben gebruikt voor Forza Motorsport, Gran Turismo 7 en EA Sports WRC. Het eerste wat opvalt is dat de Playseat Challenge X in een behoorlijk kleine doos geleverd wordt. Je zou haast denken dat het te klein is, maar hieruit blijkt dat ze bij Playseat bijzonder efficiënte inpakkers zijn, want ondanks de compacte doos komt er alsnog een vrij forse stoel uit. Al dien je die natuurlijk wel in elkaar te zetten. Het geheel wordt namelijk in losse onderdelen geleverd, bestaande uit gevormde buizen, een zitvlak en panelen voor het stuurwiel en de pedalen. In het pakket zitten vanzelfsprekend alle attributen om het in elkaar te schroeven met daarbij een duidelijke handleiding – alsof je een Ikea kast in elkaar zet.

Het opbouwen van de Challenge X is met een uurtje geregeld. Je volgt hierbij de handleiding die je stap voor stap uitlegt welke onderdelen je aan elkaar moet klikken of vast moet zetten met een inbussleutel. Het frame zelf bestaat uiteindelijk uit slechts een paar onderdelen die naadloos in elkaar passen voor een gemakkelijke montage. Hierdoor is het in één keer pasklaar en dat maakt het erg gemakkelijk (en leuk) om te monteren. Eenmaal het frame in elkaar, dan staat de basis. Het zitgedeelte dien je vervolgens over de rugleuning heen te schuiven en nadien bevestig je het zitvlak op de juiste plek door klittenband onder het frame door te trekken en vast te maken. Ter extra versteviging is het rug gedeelte van een band voorzien die je kunt aantrekken voor een goede spanning.

Daarmee heb je de stoel en het zitgedeelte opgebouwd. Je bent echter nog niet klaar, want wat volgt is het frame dat je aan de basis van de stoel moet klikken. Dit is bedoeld voor de pedalen, wat uitschuifbaar is om de juiste afstand te bepalen. Hierop monteer je bij het voeteinde een tweetal panelen voor de basis. Daar bovenop monteer je aan weerszijden ook een paneel dat twee standen kent, waarmee je de hoogte van de pedalen instelt. Met dat gedaan dien je tot slot op de buis die over je schoot gaat een vlak plateau te monteren, bedoeld voor het stuurwiel. Optioneel kun je nog een stuk uitstekend staal op dit plateau bevestigen, dat voornamelijk rechts wat uitsteekt en voor een additionele schakelpook is bedoeld.

De flexibiliteit van de Challenge X

Na het bouwen van deze cockpit heb je het geheel staan en wat volgt is uiteraard de montage van je stuurwielset. Je krijgt bij de Playseat Challenge X genoeg extra inbusschroeven, waarmee je zowel het stuurwiel als de pedalen op de gewenste plek vast kunt zetten. Idem dito voor de optionele schakelpook. Heb je die niet, omdat je bijvoorbeeld met flippers rijdt, dan kan je dat hele segment gewoon weglaten: het is aan jou. Fijn is ook dat de gaten op het stuurwielplateau zo zijn geplaatst dat de Challenge X breed toepasbaar is. We hebben er zonder problemen een Logitech G923 en Pro Wheel op kunnen monteren, maar ook een Thrustmaster stuurwiel is geen issue. Het plateau is van veel gaten voorzien, waardoor in principe elk modern stuurwiel te gebruiken valt. Dit geeft je vrijheid in het samenstellen van jouw set.

Daar stopt de flexibiliteit van de Challenge X overigens niet. Een belangrijk pluspunt is dat je de stoel in elkaar kunt klappen. Om het zo compact mogelijk te maken, kun je middels een draaiknop het plateau waarop het stuurwiel staat losdraaien, zodat het naar beneden klapt. Dit maakt het inklappen van de stoel weer gemakkelijker en doordat de pedalenbasis enkel aan het voorste stukje van het frame vastzit (zie foto), kun je die gemakkelijk optillen en tegen de onderkant van het zitvlak aanzetten. Met de bijgeleverde klikband kun je dat stuk frame vervolgens vastmaken aan het frame van de stoel, waardoor er een relatief klein pakketje overblijft. Dit is ideaal voor als je weinig ruimte hebt en niet continu een complete rig in de woon- of gamekamer wilt hebben staan. Met een paar handelingen is het ingeklapt en schuif je het bijvoorbeeld tussen twee kasten.

Waar Playseat ook goed over heeft nagedacht is hoe je plaatsneemt in de Challenge X. Als je vaker in rigs hebt gezeten, kan het zijn dat het soms wat onhandig in- of uitstappen is. Daar is bij deze set absoluut geen sprake van. Boven je schoot loopt bij gebruik een buis met daarop het plateau en stuurwiel. Mocht je uit willen stappen, dan klik je aan de rechterkant een beugel los wat je in staat stelt de buis met stuurwiel naar links omhoog te klappen. Hiermee is je weg vrij om in- en uit de stoel te stappen. En als je je zorgen over kabels maakt, geen nood. Je krijgt bij het pakket een zestal clips geleverd die je over de buizen heen klikt en waarmee je kabelmanagement uit kunt voeren. Dit zit dus nooit in de weg, wat de kans op schade minimaliseert. Het is zo immers niet mogelijk om bij het weglopen per ongeluk een kabel mee te trekken.

Op de juiste maat afstellen

Iedere gamer is anders en het is dus belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om de opzet aan te passen naargelang jouw lengte. Daarvoor heb je in principe twee primaire opties. Aan weerzijden van de stoel bij het kruispunt van de buizen tref je een blauwe hendel. Die dient als een lock op twee schijven die middels tanden precies op elkaar aansluiten. Zodra je deze hendel opentrekt, komen de twee schijven los van elkaar. Dit doe je aan beide kanten en daarmee kun je gemakkelijk de hoogte bepalen. Dit wordt aangeduid op de schijf van schaal 1 tot 6, dus het is even uitproberen tot je de juiste stand gevonden hebt, maar nadien weet je altijd wat de sweetspot is. Bij het opnieuw uitklappen schuif je de poten uit elkaar totdat je het nummer op de schijf bereikt dat voor jou werkt, nadien duw je de hendel naar beneden en zit het vast.

Minstens zo belangrijk is de afstand tot aan de pedalen. Dit werkt met een schuifsysteem dat je vastzet met twee draaiknoppen. De buizen van het pedalenframe zijn voorzien van inkepingen, waardoor je als het ware van stand naar stand gaat bij het uitschuiven. Staan de pedalen te ver weg? Dan zet je ze een slagje terug en vice versa. Dankzij de aanwezige opties om de lengte en hoogte te bepalen, zijn er veel variaties mogelijk. Dit maakt ook dat wat jongere gamers ermee aan de slag kunnen, alsook volwassen spelers en lange mensen (de ondergetekende is 1 meter 97). Oftewel, de Challenge X biedt genoeg opties om de juiste stand te vinden en dat is prettig.

Tot slot is het nog mogelijk om de pedalen in twee standen te zetten: hoog en laag. Hiervoor moet je een tweetal inbussen losdraaien en opnieuw vastzetten. Dit is wat minder efficiënt, maar je doet het natuurlijk slechts eenmalig. Er is geen reden dat continu te veranderen. Wel moeten we opmerken dat hoewel het erg prettig is dat je veel instelmogelijkheden hebt, je door het wat hangende zitvlak speling hebt met hoe je benen en vervolgens voeten op de pedalen rusten. Afhankelijk van je zithouding kan het qua ergonomie niet helemaal perfect aansluiten en het is daarbij ook een redelijk lange zoektocht tot je de juiste afstelling hebt gevonden, omdat je telkens in- en uit moet stappen. In ons geval duurde het met testen en aanpassen tegen de anderhalf uur, al is dat erg afhankelijk van je lichaamsbouw. Maar als het eenmaal staat zoals je het hebben wilt is het aangenaam en robuust. Belangrijk: ook na uren racen is het nog altijd comfortabel om in de Challenge X te zitten.