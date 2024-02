Voor liefhebbers van EA Sports WRC is het een feestelijke tijd. Niet alleen is er een aanzienlijke update uitgebracht, maar ook is er nieuws over het aankomende seizoen. EA Sports WRC ligt sinds november vorig jaar in de schappen en sindsdien hebben we bijna twee seizoenen doorgemaakt. Met het einde van seizoen twee in zicht is het hoog tijd voor meer informatie over seizoen drie.

In het derde seizoen mag je veel nieuwe content verwachten. Zo zijn er tal van nieuwe Daily Moments, elk met hun eigen leaderboards om de hoogste score te behalen. Daarnaast zal er ook een nieuwe Rally Pass beschikbaar zijn, waarmee spelers zowel gratis als betaalde cosmetische items kunnen ontgrendelen, afhankelijk van hun versie.

Hieronder kun je de teaser trailer bekijken van seizoen 3, dat op 13 februari van start gaat.