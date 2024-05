Eerder vanmiddag heb je kunnen lezen dat Microsoft verschillende studio’s zal sluiten, waaronder Arkane Austin. Deze ontwikkelaar was verantwoordelijk voor Redfall, een game die erg teleurstelde bij de release, maar men beloofde verbeteringen gaandeweg.

Hoewel de game de nodige updates heeft gehad in het afgelopen jaar, komt er nu abrupt een einde aan de ondersteuning. Doordat de studio sluit zal ook de ondersteuning stopgezet worden, zo blijkt uit de interne memo die Matt Booty rondstuurde.

In ons vorige bericht kan je de volledige memo vinden, maar wat betreft Redfall is het onderstaande stukje relevant. De laatste update die voor de game is uitgebracht is ook gelijk het eindpunt. De servers zullen echter wel online blijven en spelers die de Hero DLC hebben gekocht zullen gecompenseerd worden, gezien die content ook van de baan is.

Bethesda werkt momenteel nog aan een manier om spelers te crediteren en zodra dit rond is, zullen ze meer informatie delen.

Arkane Austin – This studio will close with some members of the team joining other studios to work on projects across Bethesda. Arkane Austin has a history of making impactful and innovative games and it is a pedigree that everyone should be proud of. Redfall’s previous update will be its last as we end all development on the game. The game and its servers will remain online for players to enjoy and we will provide make-good offers to players who purchased the Hero DLC.