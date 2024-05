Ah Redfall… de laatste game van geliefd ontwikkelaar Arkane Austin had eigenlijk een dikke Microsoft-exclusive moeten worden, maar uiteindelijk draaide het uit op een sisser. De ontwikkelaar werd onlangs zelfs gesloten en de ondersteuning van Redfall werd ook stopgezet. Een eerder gerucht suggereerde dat er nog gewerkt werd aan één laatste update en die zal dus wél nog uitkomen, ondanks de sluiting.

Op X staat te lezen dat ‘Game Update 4’ er nog aankomt en die zal (onder andere) een beter neighourhoud- en nestsysteem met zich meebrengen én de game krijgt een offline modus.