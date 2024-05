Eerder deze week werd aangekondigd dat Microsoft Arkane Austin sluit en dat de ondersteuning voor Redfall direct tot een einde is gekomen. Er stond nog downloadbare content op de planning in de vorm van nieuwe helden, maar dat is nu ook van de baan. Spelers van de game die hier reeds voor betaald hebben zullen gecompenseerd worden.

Met het stopzetten van de ondersteuning zal er geen nieuwe content meer uitkomen, zo ook de beloofde offline modus niet. Dit is volgens bronnen van IGN waar Arkane Austin momenteel mee bezig was, dit met de veronderstelling dat het op vrij korte termijn uit zou komen. Dit veranderde volledig toen de sluiting aan werd gekondigd.

Sterker nog, de update die de offline modus zou toevoegen stond gepland voor deze maand. Maar nu de ondersteuning is stopgezet zal ook deze update nooit meer uitkomen, wat op termijn erg vervelend kan zijn. Als Microsoft in de toekomst besluit om de servers uit te zetten, dan is Redfall zonder de offline modus onspeelbaar.