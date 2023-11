We hoeven niemand te vertellen dat Redfall bij de release niet helemaal was zoals beoogd. Het ontbrak de game aan een optimale performance, technisch waren veel zaken niet goed en ook de gameplay stelde teleur.

De ontwikkelaar heeft het hier niet bij gelaten. Zo is de game inmiddels in 60fps te spelen en ook zijn verschillende problemen aangepakt. Het einde is nog niet in zicht, dat bewijst een nieuwe update wel die nu is uitgerold.

Het gaat hier om update 3 die beschikbaar is op de Xbox Series X|S en pc, waarmee weer de nodige zaken worden aangepakt en geoptimaliseerd. Ook voegt de update een nieuw wapen toe en we hebben alle details hieronder op een rijtje gezet.