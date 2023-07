Als Redfall ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat elke ontwikkelaar kan teleurstellen. Arkane Studios had met beide Dishonored-games, Prey en Deathloop een palmares opgebouwd om U tegen te zeggen, maar besmeurde zijn reputatie in mei met het erbarmelijke Redfall. Waar ga je heen na zo’n miskleun? Wel, terug naar wat oorspronkelijk werkte.

Daar lijkt het alleszins op. Recente vacatures wijzen erop dat Arkane Austin aan een nieuw singleplayerproject sleutelt en dus de focus op multiplayer van de voorbije game op zijn minst tijdelijk aan de deur zet. Ze zoeken namelijk een ‘lead technical engineer’ die ervaring heeft met ‘singleplayer RPG’s’ en ‘immersive sims’. Klinkt interessant, als je het ons vraagt.

Overigens wordt Redfall niet gelijk aan de kant geschoven, want de ontwikkelaar blijft werken aan updates om de kwaliteit verder te verbeteren.