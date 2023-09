Waar Starfield nu prachtige scores haalt en goed in de smaak valt, was een eerdere game van Bethesda dit jaar een flinke mislukking: Redfall. De vampieren shooter stelde erg teleur en nu enkele maanden later horen we er nagenoeg niks en niemand meer over. Toch is Bethesda hoopvol.

Pete Hines, de hoge baas van communicatie en marketing bij Bethesda Softworks, heeft aangegeven dat ze niet van plan zijn om Redfall te laten vallen en hij heeft gezegd dat de game uiteindelijk goed zal worden. Dit wil de ontwikkelaar doen door updates uit te blijven brengen. Uiteindelijk is het doel om dezelfde kwaliteit te bereiken als The Elder Scrolls Online en Fallout 76.

“We are the same company that has had launches that didn’t go the way we wanted, and we don’t quit or abandon stuff just because it didn’t start right.

The Elder Scrolls Online‘s PC launch was not flawless but we stuck with it. Now it’s like this insanely popular multiplatform. It’s the same with Fallout 76. Redfall is no different for us.

Okay, we didn’t get the start we wanted, but it’s still a fun game… and we’re going to keep working on it. We’re going to do 60fps. We’re going to get it to be a good game because we know, as a first-party studio, Game Pass lives forever. There will be people ten years from now who are going to join Game Pass, and Redfall will be there.”