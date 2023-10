Redfall werd uitgebracht op 2 mei van dit jaar en werd door onze Nando en Johnny als teleurstellend ervaren. Een van de grootste klachten was dat de Xbox Series X|S-versie geen Performance modus had en dus alleen op 30 frames per seconde draaide. Een nieuwe patch heeft dit probleem aangepakt, en Digital Foundry heeft gekeken naar de resultaten van deze update.

Volgens Digital Foundry draait de nieuwe performance modus die de nieuwste patch voor Redfall heeft toegevoegd, de meeste tijd op 60 frames per seconde. Tijdens het lopen kunnen er echter wel wat stotteringen voorkomen, maar deze zijn niet zo ernstig als voorheen. Als je de multiplayer gaat spelen, kun je echter af en toe een iets lagere framerate verwachten.

Alle bevindingen van Digital Foundry kan je in de video hieronder bekijken.