Wij mogen dan nog niets weten over Resident Evil 9, Capcom heeft natuurlijk al wel intern een planning gemaakt. Daar zit natuurlijk ook een release window voor de game bij inbegrepen, maar waarschijnlijk is deze intern nu opgeschoven.

Volgend eerdere geruchten zou Resident Evil 9 dit jaar worden aangekondigd en in 2025 uitkomen. Tenminste dat was volgens de informatie van Dusk Golem. De leaker is nu aan nieuwe informatie gekomen en daaruit blijkt dat Resident Evil 9 intern mogelijk uitgesteld zou zijn.

Het is dus nu aardig onzeker of de game nog dit jaar wordt onthuld of niet.