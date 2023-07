Capcom heeft sinds 2017 vrijwel elk jaar een nieuwe Resident Evil-game uitgebracht, zij het een remake, zij het een volledig nieuw deel. Dit jaar mochten we nog Resident Evil 4 Remake verwelkomen, daar waar Resident Evil 8: Village alweer van mei 2021 dateert. Het begint dus tijd te worden voor deel negen.

Die laat echter nog even op zich wachten als we de bekende insider Dusk Golem mogen geloven. In de Discord van leaker The Snitch deelde Dusk Golem dat het negende deel in de reeks pas ergens in 2025 zal verschijnen met een aankondiging waarschijnlijk in 2024. Dit baseert hij op betrouwbare bronnen, al is onduidelijk wie precies.

Capcom zou om het gat op te vullen werken aan een vrij grote uitbreiding voor Resident Evil 4 Remake met in de hoofdrol Ada Wong. Eén van de andere redenen waarom Resident Evil 9 pas in 2025 uitkomt, is omdat er een grote nieuwe release voor het najaar van 2024 gepland staat. Die game zou volgens Dusk Golem eind dit jaar aangekondigd worden.