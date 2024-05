De ongekende populariteit van Helldivers 2 is iets wat wij niet zagen aankomen. Waar de eerste Helldivers absoluut een vermakelijk spelletje was, heeft Helldivers 2 een gigantisch publiek weten aan te spreken. Dat publiek wil zo nu en dan ook weer eens wat nieuws zien in de game. Volgende week donderdag op 9 mei zal de Warbond: Polar Patriots verschijnen die weer wat nieuwe uitrusting toevoegt aan de game.

Deze Warbond zal nieuwe wapens, bepantsering, emotes en capes met zich meebrengen die in de onderstaande trailer ook nog even worden uitgelicht. Als je benieuwd bent wat al deze uitrusting precies zal doen, verwijzen we je graag naar een post op het PlayStation Blog waar de ontwikkelaar het een en ander heeft opgesomd.