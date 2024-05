Na de aankondiging in 2019 hebben we behoorlijk lang moeten wachten, maar het aftellen is begonnen: Hellblade 2 verschijnt op 21 mei aanstaande dan toch eindelijk voor de Xbox Series X|S en pc.

In aanloop naar de release van een nieuwe game gaan ontwikkelaars vaker wat nieuwe beelden delen van hun game, maar Ninja Theory kiest voor een behoorlijk rigoureuze aanpak. Men belooft namelijk iedere dag deze maand tot aan de release van Hellblade 2 iets nieuws te delen op hun X-account.

Zo werd de bovenstaande screenshot gedeeld met de wereld. Als je niet meer kan wachten tot de release is het wellicht een idee om Ninja Theory’s X-account in de gaten te blijven houden tot de release van de game.