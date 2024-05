Later deze maand komt Senua’s Saga: Hellblade II na lang wachten dan eindelijk uit voor zowel Xbox als pc. Pre-orders zijn inmiddels ook live voor beide platformen en ontwikkelaar Ninja Theory zal de komende dagen telkens iets nieuws van de game laten zien. Ditmaal staat de pc-versie centraal: we krijgen namelijk de systeemvereisten te horen én we krijgen ook nog eens een coole foto te zien van hoe de game straalt op een ultrawide display.

Uit de specificaties kunnen we ook afleiden dat de game zo’n 70GB groot zal zijn op de pc. Bekijk hieronder in welk segment jouw hardware valt, zodat je weet op welke grafische stand je de game zal moeten instellen.

Senua’s Saga: Hellblade II verschijnt op 21 mei.

With pre-orders now available for Senua’s Saga: Hellblade II, today we’d like to share our PC system requirements to help you get the best experience come May 21st.

Pre-order or pre-install on Xbox https://t.co/DsMZsuY5VW Wishlist or pre-purchase on Steam https://t.co/3D2IpXZOHf pic.twitter.com/4JJzrl9m5W

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 3, 2024