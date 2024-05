Sinds een paar jaar organiseert Sony PlayStation in aanloop naar de zomer de Days of Play promotie. In een periode van pakweg twee weken zijn er flinke kortingen op PlayStation Plus, games, hardware en meer. Hoewel de editie van 2024 nog aangekondigd moet worden, laat de betrouwbare leaker billbil-kun via Dealabs al de eerste details weten.

De Days of Play zouden dit jaar op 29 mei van start gaan en dit duurt tot zeker 12 juni. Volgens de leaker zou het onder andere bestaan uit een PlayStation Plus promotie, maar ook de PlayStation 5, DualSense controller en PlayStation VR2 gaan in prijs omlaag. De controller zou bijvoorbeeld € 49,99 gaan kosten en op PlayStation VR2 zou een korting van € 100,- zitten.

Het is even wachten tot de officiële bevestiging, maar gezien de betrouwbaarheid van deze leaker en het feit dat Sony dit nu jaarlijks doet, klinkt het allemaal erg aannemelijk.