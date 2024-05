Prince of Persia: The Lost Crown is weer voorzien van een nieuwe update en deze voegt een tweetal nieuwe modi aan de game toe. Deze update is geheel gratis en na het downloaden en installeren kan je Boss Rematch en Boss Rush spelen.

De eerste modus biedt je de kans om opnieuw met bazen te vechten en dat op verschillende moeilijkheidsgraden. Je beste tijd zal dan worden opgeslagen. In de Boss Rush modus zal je je door alle baasgevechten heen moeten slaan. Slaag je erin om deze modus tot een goed einde te brengen, dan kan je twee nieuwe outfits ontgrendelen. Een daarvan is gebaseerd op de Prince of Persia-game uit 2008.

De update voegt ook nog een nieuwe fast travel-methode aan de campagne toe, om je nog sneller over de map te begeven.