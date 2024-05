Er is al wat informatie naar buiten gekomen over Dragon Ball: Sparking! ZERO, maar een releasedatum ontbreekt nog. Hoewel we officieel nog geen aankondiging hebben gehad hieromtrent, komt de mogelijke datum via een dataminer nu boven water.

YouTuber SergioM3R meldt namelijk dat Dragon Ball: Sparking! ZERO op 1 oktober 2024 in de winkels zal liggen. Dit kwam namelijk naar voren uit een datamine van de Bandai Namco website.

Dit kan natuurlijk een placeholder zijn, maar de uitgever is begin deze maand begonnen met het voorstellen van de speelbare personages. Dan is 1 oktober als releasedatum vrij aannemelijk. Wellicht dat we tijdens Summer Game Fest meer horen.