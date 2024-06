Met Dragon Ball: Sparking! Zero verschijnt er waarschijnlijk dit jaar nog een nieuwe brawler in het Dragon Ball universum op de markt. In een nieuwe trailer toont Bandai Namco meer omtrent de fusion: het samensmelten tussen de personages om een soort ultieme versie te creëren.

In de video zien we Gotenks, Kefla, Gogeta, Vegito en Fused Zamasu aan het werk en die kunnen er duidelijk wat van. Wanneer de game zal verschijnen is nog niet officieel bevestigd, maar een YouTuber deelde al dat dit weleens 1 oktober 2024 zou kunnen zijn.

Bekijk hieronder even de indrukwekkende trailer voor Dragon Ball: Sparking! Zero en verder is het uitkijken naar Summer Game Fest, waar we meer van de game te zien zullen krijgen.