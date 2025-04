Dragon Ball: Sparking! ZERO voorzien van rating voor de Nintendo Switch 2

In maart dook het gerucht op dat Dragon Ball: Sparking! ZERO een launch game zou zijn voor de Nintendo Switch 2. Bij de presentatie van het nieuwe platform begin deze maand bleef het echter stil, maar er zit wel degelijk enige waarheid in het gerucht.

De game is namelijk in Saudi-Arabië van een rating voorzien specifiek voor de Nintendo Switch 2. Met een dergelijke rating is het vrijwel altijd een zekerheid dat de game ook daadwerkelijk uitkomt op het platform, al moeten we een officiële bevestiging van Bandai Namco nog even afwachten.

Het is dus even de vraag of het een launch game betreft of dat de titel pas in een later stadium naar de Switch 2 komt. De release van de Nintendo Switch 2 staat gepland voor 5 juni.