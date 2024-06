Tijdens het PlayStation 2-tijdperk kende de Dragon Ball Z: Budokai serie gigantische populariteit. Deze fighting games gingen als zoete broodjes over de toonbank en zodra de serie evolueerde naar de Budokai Tenkaichi-games, werd het alleen maar beter. Er is daarom veel enthousiasme voor Dragon Ball: Sparking! Zero wat eigenlijk een voortzetting is van Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi.

Tijdens de Summer Game Fest Showcase liet Dragon Ball: Sparking! Zero zijn gezicht weer eens zien met wat mooie gameplay beelden. Daarbij heeft de game nu ook eindelijk een releasedatum te pakken. Dragon Ball: Sparking! Zero verschijnt op 11 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Check gauw de trailer hieronder.