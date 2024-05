Na de onthulling van Dragon Ball: Sparking! ZERO zijn er al wat video’s van de game verschenen, waarin we diverse personages zagen. Nu heeft Bandai Namco weer een nieuwe trailer uitgebracht en deze laat niet alleen de game in actie zien, het toont ook 10 nieuwe vechters die speelbaar zullen zijn in de game.

Deze zijn als volgt:

Gohan (Kid)

Gohan (Adult)

Gohan (Future)

Gohan (Future), Super Saiyan

Trunks (Sword)

Trunks (Sword), Super Saiyan

Videl

Beerus

Whis

Master Roshi

Hoe deze personages er in de game uitzien check je in de onderstaande video.