Tijdens The Game Awards in december werd Dragon Ball: Sparking! ZERO officieel onthuld. Deze game ging eerst door het leven als Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 en werd dus officieel omgedoopt naar deze nieuwe titel. Omdat het van de Budokai Tenkaichi series afstamt, mag je groots spektakel verwachten en dat was al gedeeltelijk terug te zien in de eerste gameplay.

Er is nu nog meer gameplay verschenen in een langere showcase. Hierin zien we allereerst producer Jun Furutani aan het woord en direct daarna volgen er zo’n 3 á 4 minuten aan onderbroken gameplay. Hierin zien we Goku en Vegeta het tegen elkaar opnemen en ook de omgeving blijft niet zonder kleerscheuren achter.

Benieuwd hoe dit intense spektakel eruitziet? Kijk dan gauw hieronder verder.