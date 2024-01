Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar Spike Chunsoft hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor het nieuwste deel in de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-franchise. De trailer richt zich op de rivaliteit tussen Goku en Vegeta en laat verschillende transformaties van de hoofdpersonages zien.

Dragon Ball: Sparking! ZERO is het vervolg op Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, dat in 2007 werd uitgebracht. Sparking! was oorspronkelijk alleen de naam van de franchise in Japan, maar geldt nu ook voor het Westen.

Het einde van de trailer teaset dat er 164 speelbare (versies van) personages beschikbaar zullen zijn. De eerste 24 zijn verschillende varianten van Goku en Vegeta. Je kunt de trailer en de lijst met aangekondigde personages hieronder bekijken.