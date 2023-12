Bandai Namco heeft tijdens The Game Awards vannacht goed nieuws weten te melden aan alle liefhebbers van Dragon Ball. De game Dragon Ball: Sparking! ZERO  werd officieel aangekondigd, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Eerder werd al gemeld door de uitgever dat Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 in ontwikkeling was, wat dus deze game is. Helaas werd er geen releasedatum gedeeld en ook is de trailer vrij kort. Dus we zullen details nog even moeten afwachten. Check de beelden en een korte omschrijving van Dragon Ball: Sparking! ZERO hieronder.

“DRAGON BALL: Sparking! ZERO takes the legendary gameplay of the Budokai Tenkaichi series and raises it to whole new levels. Learn and master an incredible roster of playable characters, each with signature abilities, transformations, and techniques. Take the fight to arenas that crumble and react to your power as the battle rages on.”