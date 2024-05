De volgende Xbox exclusieve game is natuurlijk Senua’s Saga: Hellblade II die op 21 mei verschijnt voor de Xbox Series X|S en pc. Opvallend is dat er nauwelijks tot geen marketingbudget tegenaan gegooid wordt, want we vernemen – op dagelijkse updates van de ontwikkelaar – verder weinig over deze titel.

Dit terwijl de game eigenlijk een vrij belangrijke first-party release voor Microsoft is. Het is ook de vraag of het bij een Xbox release blijft wat consoles betreft, want Tom Warren van The Verge schrijft in een nieuw artikel dat Microsoft deze game ook overweegt voor een release op de PlayStation 5.

Indien de game naar de console van Sony komt, is dat de volgende in het lijstje van eerder exclusieve titels die een overstap maken. Vooralsnog zou er geen beslissing zijn genomen.