De eerste Hellblade wist indruk te maken door het implementeren van de Noorse mythologie én het nabootsen van de symptomen die iemand met schizofrenie ervaart. Bijgevolg werd de game een behoorlijk overweldigende ervaring, zeker als je de titel met een headset speelde – de enige juiste manier, overigens. Wat het vechtsysteem betrof, was er echter nog ruimte tot verbetering. Hellblade kwam daar immers eerder eenzijdig (en dus repetitief) uit de hoek.

Senua’s Saga: Hellblade II verschijnt volgende maand op pc en de Xbox Series X|S, en belooft dat tweede euvel de wereld uit te helpen. Ontwikkelaar Ninja Theory zal niet alleen uitpakken met betere gevechten, maar heeft ook laten optekenen dat elke beweging in deze gevechten opgenomen zal zijn met motion capture, kwestie van het realisme helemaal de bovenhand te laten nemen. Dat klinkt behoorlijk spectaculair, als je het ons vraagt.

“If all of this movement – running, climbing, fighting, is derived from performance capture, it’s going to be grounded in reality. It’s going to feel consistent and real.”

Daarnaast heeft Ninja Theory er ook voor gekozen om Senua telkens maar één vijand tegelijkertijd te laten bekampen. De reden? Zo voelt elk gevecht op zichzelf als een uitdaging aan. Een scène uit Game of Thrones wordt als inspiratiebron naar voren geschoven. Wanneer Jon Snow in die reeks de Battle of the Bastards aanvat, zien we een lange one-shot, waarin hij één voor één bedreigingen voor zijn voeten geworpen krijgt. Benieuwd wat dit zal opleveren.

“The reason we opted for one-on-one combat is because we want Senua to feel overwhelmed in every encounter.”

“[In The Battle of the Bastards, Jon Snow is] in the middle of this battle and just reacting to everything that is thrown at him. When we started development, our ambition was to recreate that in-game with full control from the player.”