Gisterenavond heeft Ninja Theory eindelijk de releasedatum van Senua’s Saga: Hellblade 2 aangekondigd. Op 21 mei 2024 kunnen we met de game aan de slag op de Xbox Series X|S en pc. Via Xbox Wire zijn naderhand nog wat andere details bekendgemaakt. Hieruit maken we op dat de game voor de schappelijke prijs van rond de 50 euro over de toonbank gaat.

Wat minder goed nieuws is dat de game digital only zal zijn, geen fysieke uitgave dus. Qua lengte is het ook geen al te grote game, want Ninja Theory laat weten dat de speelduur vergelijkbaar is met die van het origineel. Die game duurde ongeveer een uur of acht, waarmee het prijspunt dus netjes te noemen valt.

Dat de game niet fysiek uitkomt zal mogelijk veel kritiek opleveren. Remedy Entertainment deed vorig jaar hetzelfde met Alan Wake II en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Tegelijkertijd is het wel een teken van een verschuiving naar digitaal, wat we nog veel vaker gaan zien.