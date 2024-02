Het zal je mogelijk niet ontgaan zijn, maar de secties met fysieke games in de winkels worden steeds kleiner en met name Xbox krijgt weinig ruimte toebedeeld in de winkelcentra. De vrees is dan ook dat Microsoft in de toekomst geheel wil afstappen van fysieke games, wat extra kracht heeft gekregen door de volledige digitale Xbox Series X console die uit gelekte documenten naar voren kwam.

In gesprek met Game File wilde topman Phil Spencer niet op die geruchten ingaan, wel wil hij benadrukken dat het stoppen met uitbrengen van fysieke games niet het uitgangspunt van Xbox is, maar dat de gamingtak van Microsoft simpelweg de klant wil volgen in wat zij doen. Spencer zegt daarom ook dat veel Xbox-spelers hun games voornamelijk digitaal kopen.

“We ship games physically and digitally, and we’re really just following what the customers are doing. And I think our job in running Xbox is to deliver on the things that a majority of the customers want. And right now, a majority of our customers are buying games digitally.

But I will say our strategy does not hinge on people moving all-digita. And getting rid of physical, that’s not a strategic thing for us.”