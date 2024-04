Hellblade II komt uit voor de Xbox Series X|S en pc. Van de versie voor het eerstgenoemde platform zijn we nu op de hoogte wat betreft grafische opties. Er is er namelijk maar één, wat toch enigszins verrassend is.

Tegenwoordig worden games voor de huidige generatie consoles regelmatig voorzien van meerdere grafische opties. Zo kan de speler zelf beslissen of hij/zij met hogere resolutie of hogere framerate wil spelen. Hellblade II geeft je deze keuze niet. Het spel heeft een framerate van 30fps en een dynamische resolutie, en daar zal je het mee moeten doen.

De keuze om alleen 30 frames per seconde aan te bieden, is omdat Ninja Theory een cinematische ervaring voor wil schotelen, zo heeft VFX director Mark Slater-Tunstill laten weten aan GamePro. Films draaien op 24 fps en 30 fps ligt daar het dichtste bij.