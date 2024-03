Binnen enkele maanden gaat het avontuur van Senua verder, want dan verschijnt Senua’s Saga: Hellblade 2 voor de Xbox Series X|S en pc. De game gaat voor hyperrealistische graphics en daar hoort uiteraard een foto modus bij, waarmee je je innerlijke fotograaf zal kunnen bovenhalen. De ontwikkelaar heeft op X al even getoond wat er mogelijk zal zijn.

De post zegt eigenlijk weinig over de opties van de daadwerkelijke modus, maar we krijgen wel enkele prachtige in-game screenshots te zien. Toegeven: het ziet er indrukwekkend uit. Je kan de screenshots in dit artikel bewonderen.

Senua’s Saga: Hellblade 2 verschijnt op 21 mei.