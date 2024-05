Er zijn al een aantal showcases aangekondigd voor juni, de maand die voorheen was weggelegd voor de E3. Zo staat Summer Game Fest op het programma, samen met de Xbox Games Showcase en ook Ubisoft heeft een nieuwe editie van Ubisoft Forward gepland. THQ Nordic kiest echter voor de maand waar – de nog wel bestaande – gamescom in valt.

THQ Nordic zal op vrijdag 2 augustus 2024 laten zien wat zij in de pijplijn hebben zitten. Deze presentatie zal vanaf 21:00 uur te volgen zijn op YouTube en Twitch. Tijdens de showcase zal de uitgever in ieder geval meer laten weten over de Gothic 1 Remake en Titan Quest II. Er zullen nog veel meer games voorbij komen, maar welke dat zijn is nog even geheim.