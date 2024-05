Nog even en dan kunnen Elden Ring spelers aan de slag met Shadow of the Erdtree, wat een behoorlijke uitbreiding belooft te worden. Volgens FromSoftware zou het de grootste uitbreiding zijn die ze ooit hebben uitgebracht. Dat zijn gewaagde uitspraken, wat Hidetaka Miyazaki wellicht heeft doen beslissen die verwachtingen een klein beetje te temperen.

In een interview met het Chinese zhuanlan-zhihi gaf Miyazaki aan dat Shadow of the Erdtree zeker wel wat belangrijke keuzes zal bevatten, maar men moet niet dezelfde hoeveelheid eindes verwachten als bij het oorspronkelijke Elden Ring. Hoeveel content we precies gaan krijgen zien we op 21 juni, wanneer Elden Ring: Shadow of the Erdtree verschijnt voor alle versies van Elden Ring, dus ook last-gen.