In 2009 werd de game Demon’s Souls gelanceerd en sindsdien is het gaminglandschap niet meer hetzelfde. De term “soulslike” kwam tot leven en de Japanse ontwikkelaar FromSoftware stond aan het front van dit genre met een aantal geweldige games die volgden: Dark Souls, Bloodborne, Sekiro en het vorig jaar uitgebrachte Elden Ring, wat voor de studio een gigantisch succes was.

FromSoftware legt nu de laatste hand aan de ontwikkeling van de uitbreiding Shadow of the Erdtree, terwijl het vorig jaar zelfs nog met een geheel nieuwe Armored Core op de proppen kwam. Desalniettemin mogen we voorzichtig vooruitblikken naar de toekomst en de geestelijk vader van het genre – Hidetaka Miyazaki – zegt dat hij in de toekomst mogelijk niet aan het roer zal staan van het volgende soulslike project.

De regisseur zegt tegenover IGN dat de kans hierop “aanzienlijk” is en dat hij zijn taken als regisseur aan iemand anders gaat geven, hij zegt dat hij mogelijk zelfs niet betrokken zal zijn in een toezichthoudende rol. Volgens Miyazaki is dit de beste manier om de teams en projecten te laten opbloeien.

“Yes, I think it’s very likely that we’ll see new directors going forward. And I think if we do that, I’d like to step away from that supervisory role and give them full direction and full control over those projects. I think really this is the best way and the easiest way for them to flourish within that environment and with those new projects.”