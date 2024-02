Het is niet omdat je als studio een game gemaakt hebt, dat je ook automatisch eigenaar bent van de IP. Dat gold tot voor kort ook voor Elden Ring, een titel die weliswaar ontwikkeld werd door FromSoftware, maar eigenlijk eigendom was van uitgever Bandai Namco. Er is echter op dit vlak het één en ander veranderd.

Volgens dit USPTO document heeft Bandai Namco het trademark en de bijbehorende rechten voor de titel Elden Ring overgedragen aan FromSoftware. Let wel, het gaat hier om de naam van het spel, niet de game die erachter schuilgaat. Elden Ring als game zelf blijft dus op dit moment nog toebehoren aan Bandai Namco.

“Assignor [Bandai Namco] hereby assigns to assignee [FromSoftware] all right, title and interest in and to the trademark, together with the goodwill of the business symbolised by the trademark and the identified registration therefor, and with all claims arising out of or relating to the use of ownership of the trademark.”