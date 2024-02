We wachten momenteel nog vol smart op de opkomende Elden Ring uitbreiding (die binnenkort uitkomt, toch?), maar er lijkt nog meer in petto te zijn voor deze enorm populaire game van FromSoftware. Volgens Reuters zouden er namelijk plannen zijn voor een nieuwe Elden Ring game… al is het waarschijnlijk niet wat je verwacht.

Volgens verschillende bronnen zou het Chinese bedrijf Tencent werken aan een free-to-play mobiele game in het Elden Ring-universum, vergelijkbaar met games zoals Genshin Impact. Waarschijnlijk zullen er dus ook gacha-elementen in de game verwerkt worden, maar specifieke info hierover werd niet gegeven. Even afwachten dus om te zien wat dit zal worden.