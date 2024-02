FromSoftware werkt al een lange tijd aan de Shadow of the Erdtree uitbreiding voor Elden Ring, die tot op heden nog altijd geen releasedatum heeft gekregen. Daar is nu eindelijk duidelijkheid over gekomen, want zojuist heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht.

Deze trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken, die je een mooi beeld van de nieuwe content geeft. Daarnaast leren we dat de uitbreiding op 21 juni 2024 zal verschijnen voor alle platformen waarvoor Elden Ring verkrijgbaar is.

Ook zullen er nieuwe edities van Elden Ring uitkomen, die gelijk deze uitbreiding bevatten. Er zijn er twee: een Game of the Year Edition die de basisgame + uitbreiding bevat en een Collector’s Edition, die met een hoop extra’s komt.

Collector’s Edition