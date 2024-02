Na een lange tijd van speculatie en wachten is het hoge woord er inmiddels uit: op 21 juni kunnen we ons begeven in ‘The Land of Shadow’ en kunnen we aan de slag met een berg nieuwe content. Wat je precies mag verwachten, is nu wat duidelijker dankzij nieuwe details die Eurogamer heeft gepubliceerd op basis van een gesprek met Hidetaka Miyazaki.

Allereerst is dit FromSoftware’s grootste uitbreiding tot nu toe. Het speelgebied is volgens Miyazaki zelfs groter dan dat van Limgrave, één van de eerste gebieden uit Elden Ring. De structuur van de gebieden zal min of meer hetzelfde verweven zijn, maar er zijn ook elementen toegevoegd die voor extra afwisseling zouden moeten zorgen. Wat dat precies betekent, is vooralsnog onduidelijk.

Spelers mogen daarnaast meer dan 10 nieuwe baasgevechten verwachten, een berg nieuwe wapens en items die te vinden zijn. Ook worden er 6 nieuwe categorieën wapens aan de game toegevoegd.

Miyazaki haalt verder aan dat spelers natuurlijk weer flinke uitdagingen voor hun kiezen krijgen en hij noemt als voorbeeld specifiek het gevecht met Malenia, dat gezien wordt als één van de moeilijkste uitdagingen in Elden Ring. Dat soort uitdagingen komen ook terug in Shadow of the Erdtree.

Tot slot de betrokkenheid van George R.R. Martin bij de uitbreiding. Het verhaal is geen gloednieuw gedeelte dat nu specifiek is geschreven als onderdeel van de nieuwe content. Het hoort namelijk bij het oorspronkelijke verhaal van de beroemde schrijver, waardoor hij nu niet opnieuw bij het project betrokken is.

De ontwikkelaar wilde dit stuk verhaal specifiek in een uitbreiding vertellen en zodoende dat het reeds bestaande content is wat nu gebruikt wordt. Deze uitbreiding neemt je mee naar The Land of Shadow wat het eerste gebied is waar Queen Marika aankwam. Miquella, de tweelingbroer van Malenia, zal een grote rol spelen in deze uitbreiding.