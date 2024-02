Het mag dan twee jaar geleden zijn dat Elden Ring uitkwam, de game is nog altijd een hot topic. Momenteel voornamelijk vanwege het tonen van een nieuwe trailer voor de Shadow of the Erdtree uitbreiding, die gepland staat voor een release in juni.

Uitgever Bandai Namco heeft in de tussentijd ook goed nieuws kunnen melden over de verkoopcijfers van de game. Sinds de release in februari 2022 is de game wereldwijd meer dan 23 miljoen keer verscheept en digitaal verkocht.

De laatste update dateert van mei 2023, toen bekend werd dat het aantal op 20,5 miljoen stond. Dit betekent dat Elden Ring in dik een half jaar tijd nog 2,5 miljoen keer verscheept/verkocht is. Toch wel indrukwekkend, niet?