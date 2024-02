Elden Ring is zonder meer een uiterst groot succes voor FromSoftware. De game verkoopt goed, kent een grote en zeer gedreven community en nu de eerste trailer van de Shadow of the Erdtree-uitbreiding is verschenen, is iedereen lyrisch. Het is echter ook belangrijk om naar de toekomst te kijken. Want mogen we bijvoorbeeld nog meer content verwachten voor Elden Ring of mogelijk zelfs een Elden Ring 2?

In een interview met IGN Japan werd Hidetaka Miyazaki uiteraard gevraagd naar de toekomst van de game. Hierover zegt hij dat er lang is gewerkt aan de grootse uitbreiding die nu op stapel staat en hij wil niet zeggen dat dit het einde betekent voor Elden Ring. Hij wil potentiële toekomstplannen namelijk niet in de weg zitten, maar er zijn op het moment geen plannen voor meer content of een Elden Ring 2.