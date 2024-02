De Shadow of the Erdtree uitbreiding voor Elden Ring is al een hele tijd geleden aangekondigd, maar FromSoftware heeft nog steeds niet officieel bekendgemaakt wanneer we nu precies hiermee aan de slag zullen kunnen gaan. Sterker nog: we hebben bovendien nog geen concrete beelden van de uitbreiding gezien en dat is best frustrerend voor de fans. Nog niet zo lang geleden doken er hints op dat de onthulling nu echt wel aanstaande zou zijn en nu zijn er nog meer aanwijzingen die dat bevestigen.

GamesRadar rapporteert namelijk dat er in de Steam Database van Elden Ring de laatste tijd heel wat is veranderd. Er zijn namelijk verschillende ‘DLC’-tags toegevoegd aan verschillende categorieën, waaronder ‘qa-release’, ‘qa-debug’, ‘dev-release’, ‘dev-debug’, en “development”. Dit zou dus impliceren dat de DLC momenteel in de laatste fases van de ontwikkeling zit, maar officieel nieuws is het jammer genoeg nog steeds niet.

FromSoftware, de bal ligt volledig in jullie kamp: geef ons nu, alstublieft, eindelijk die releasedatum!