FromSoftware werkt al geruime tijd aan de Shadow of the Erdtree uitbreiding voor Elden Ring. Eind vorig jaar doken er hints op dat de uitbreiding mogelijk eind volgende maand verschijnt, dit nadat hardware fabrikant Thrustmaster per ongeluk een speciale controller iets te vroeg online had gezet.

Een release op 25 februari zou niet gek zijn, dat is de datum waarop de game twee jaar oud wordt. Een plausibele situatie en er duiken nu meer hints op. Zo zijn er nieuwe bestanden gevonden in de backend van Steam die wijzen op een aanstaande release en Bandai Namco heeft nu ook de YouTube playlists van een update voorzien.

De YouTube playlist op zowel het Europese als Amerikaanse Bandai Namco YouTube-kanaal zijn voor het eerst in een jaar geüpdatet. Hoewel er qua content niets nieuws te zien valt, geeft YouTube wel aan als er aanpassingen zijn verricht. Gezien er geen nieuwe beelden online staan, doet dit vermoeden dat er een aankondigingstrailer klaar is gezet die nog op verborgen staat.

Met de hints van Thrustmaster, de updates in de Steam backend en updates op YouTube, wijst alles naar iets aanstaande rondom Elden Ring. Bandai Namco moet nog met een officiële aankondiging komen, maar kijk er niet raar van op als de uitbreiding eind volgende maand verschijnt.